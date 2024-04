‘Neguinha’ é morta a tiros durante a madrugada, em Xinguara

Uma mulher identificada como Francinete Maria Neres, mais conhecida como ‘Neguinha’, de 46 anos, foi morta a tiros na madrugada de quinta-feira (11), no município de Xinguara, sudeste do Pará. Conforme as informações iniciais, a vítima seria usuária de drogas e muito conhecida na área do bairro Frei Henry, onde o crime ocorreu.

Ainda não há mais informações sobre quem seriam os executores ou as motivações para o crime. Populares acionaram a Polícia Militar para informar sobre o homicídio. Quando os agentes chegaram ao local, encontraram a vítima com mais de dez marcas de tiros pelo corpo, principalmente na região da cabeça. No local foram encontradas 12 cápsulas de pistola calibre 380.

No local, os agentes informaram que dadas as características o crime se trata de uma execução. Os policiais ainda informaram que a mulher já tinha passagens pelo sistema prisional suspeita de envolvimento com o tráfico de drogas e furtos. Além disso, recentemente a vítima já tinha sofrido outras duas tentativas de homicídio. A Delegacia de Polícia Civil de Xinguara abriu um inquérito policial para apurar o caso.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e aguarda o retorno.