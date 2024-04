​Homem é alvo de ataque a tiros em bar de Parauapebas

POLÍCIA

Paraense e marido são encontrados mortos, enterrados com pés e mãos amarradas, no Maranhão

O casal estava desaparecido desde o dia 25 de março e foi achado com perfurações provenientes de bala, na última sexta-feira (12), em uma área de matagal, no fim da rua da Paz, no bairro Vila Davi, nas proximidades do cemitério municipal de Buriticupu