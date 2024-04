Vereador sofre tentativa de homicídio na frente de residência em Nova Ipixuna

O vereador Redvaldo Santana de Carvalho, de 51 anos, mais conhecido como “Regis Santana”, foi alvo de uma tentativa de homicídio em frente à sua residência no município de Nova Ipixuna, no sudeste paraense. O crime ocorreu no início da manhã do último sábado (13/04). A Polícia Civil investiga o caso na tentativa de prender os suspeitos e esclarecer a motivação para o ocorrido.

Segundo relatos de pessoas que se apresentaram à polícia como testemunhas do caso, por volta das 07h30, Redvaldo foi alvejado por disparos de arma de fogo, resultando em ferimentos em uma das pernas, ambos os braços e um ferimento superficial na cabeça. Após o ocorrido, ele foi socorrido e levado ao Hospital Municipal de Nova Ipixuna, sendo posteriormente transferido para Marabá para receber atendimento médico. O estado de saúde do político não foi informado.

O irmão do vereador, conhecido como “Filho do Povão”, acredita que o atentado seja de natureza política, uma vez que Redvaldo não possuía inimigos pessoais, segundo ele. Em um vídeo compartilhado nas redes sociais, “Filho do Povão” expressou sua aflição diante da situação, destacando a gravidade do ocorrido e insinuando que o ataque visava prejudicar a candidatura de Redvaldo no pleito eleitoral deste ano.

Procurada pela Redação Integrada de O Liberal, a Polícia Civil informou que “equipes da delegacia de Nova Ipixuna trabalham para identificar e localizar os envolvidos no crime”.

Denuncie

Quaisquer informações que possam ajudar na solução do caso podem ser encaminhadas ao Disque Denúncia (181). A ligação é gratuita e pode ser feita de qualquer telefone. Também é possível mandar fotos, vídeos, áudios e localização para a atendente virtual Iara, pelo WhatsApp (91) 98115-9181. Em ambos os casos, não é necessário se identificar.