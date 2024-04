Dependente químico sofre tentativa de homicídio em Santarém

Francisco Fábio de Aguiar Parente, de 30 anos, foi vítima de uma tentativa de homicídio na tarde desta quinta-feira (11), na avenida Dom Frederico, no bairro Maicá, em Santarém, oeste do Pará. O rapaz foi alvejado com dois disparos de arma de fogo, que atingiram a costela e a coxa. Para a polícia, o jovem contou que é usuário de drogas e está devendo para traficantes da região.

Segundo informações repassadas pela polícia, os suspeitos estavam em uma motocicleta vermelha quando se aproxi​maram da vítima. Moradores das proximidades relataram ter ouvido pelo menos cinco disparos.

O Serviço de Atendimento Móvel e Urgência (Samu) foi acionado e socorreu a vítima. Francisco foi encaminhado ao Pronto Socorro Municipal, onde passou por cirurgia. Seu estado de saúde é desconhecido. O caso será investigado pela Polícia Civil.