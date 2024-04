Homem desaparece em rio após cair de ponte em Parauapebas

Josiel Gomes de Oliveira, de 42 anos, desapareceu no Rio Parauapebas depois de se desequilibrar e cair de uma ponte, na noite de domingo (28), em Parauapebas, sudeste do Pará. O incidente teria ocorrido assim que ele passou em um quebra-molas sem sinalização com a motocicleta que pilotava, o que o fez cair e sumir nas águas do rio. Nesta segunda-feira (29), o 23º Grupamento Bombeiro Militar (23º GBM) começou as buscas pelo homem.

Em entrevista ao Correio de Carajás, Maria Eliane Ramos de Souza, amiga de Josiel, disse que a vítima estava indo para casa quando tudo aconteceu. “A ponte está sem a proteção da lateral, está muito perigoso. Se tivesse proteção ele tinha batido, mas teria sido menos grave. Ele bateu na cabeça da ponte e caiu direto no rio”, conta. Ela acrescentou que o quebra-molas pode ter contribuindo para o acidente.

A redação integrada de O Liberal solicitou mais detalhes do caso ao Corpo de Bombeiros Militar do Pará e à Polícia Civil. A reportagem aguarda retorno em ambos os casos.

