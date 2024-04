Homem desaparece no mar após acidente com Jet Ski na Barra da Tijuca; vídeo

O Corpo de Bombeiros, que atua na região da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, realiza buscas por um homem que desapareceu na praia no último sábado (20/4) após um acidente de jet ski. Os agentes, que contam com equipes de Botafogo, Copacabana, Barra e o Grupamento Aéreo, com drones e helicóptero, foram acionados por volta das 15h para procurar o piloto.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram o homem conduzindo o jet ski em alta velocidade contra as ondas da praia. Em certo momento, ele colide de frente com uma onda grande, quando o veículo atinge uma altura considerável e cai, jogando o piloto na água. Veja:

Até o momento, a vítima não foi identificada e não há mais informações sobre o caso.

*Carolina Mota, estagiária sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com