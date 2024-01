Homem morre após colidir jet ski com árvore em Inhangapi

Um homem, identificado como Manoelson Spinosa Pereira, morreu após perder o controle do jet ski que pilotava e colidir com uma árvore. O acidente aconteceu por volta das 10h deste domingo (28), na área de banho do espaço cultural do município de Inhangapi, localizado na região nordeste do Estado. Testemunhas relataram que Manoelson e um amigo, identificado como Jefferson Magalhães Santa Brígida, faziam manobras com o equipamento quando

As pessoas que estavam próximas do acidente ainda conseguiram tirar as duas vítimas da água. A Polícia Civil do Estado do Pará (PCPA) foi acionada, e, ao chegar no local, ainda prestou socorro aos dois envolvidos no acidente, providenciando o transporte até o hospital municipal de Inhangapi.

Na unidade de saúde foi constatada a morte de Manoelson. Já Jefferson foi transferido para Castanhal, na Região Metropolitana de Belém (RMB), para cuidados médicos.

O corpo de Manoelson foi encaminhado para necropsia no Instituto Médico Legal (IML), da Polícia Científica do Estado do Pará (PCEPA), e será posteriormente liberado aos familiares. A investigação para apurar todas as circunstâncias do acidente segue em andamento na Polícia Civil.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil, que em resposta esclareceu que já solicitou perícias que vão auxiliar as investigações feitas pela delegacia de Inhangapi. Testemunhas também estão sendo ouvidas.