Suspeito de homicídio morre após intervenção policial na zona rural de Uruará

Um homem, identificado como Alex Santos de Souza, suspeito de praticar crime de homicídio na vila do km 120, município de Medicilândia, localizado no Sudoeste do Pará, morreu durante intervenção policial ocorrida na zona rural da cidade de Uruará, na mesma região, na tarde do último sábado (27). Com informações do site Gazeta Real.

O suspeito teria assassinado um jovem, identificado pelo prenome Wellington, de 20 anos, com golpe de faca, que atingiu o peito da vítima, na noite do dia anterior: 26 de janeiro. E após consumar o assassinato, ocorrido em um bar da referida localidade, Alex fugiu tomando como rota de fuga a Transamazônica (BR-230), zona rural de Uruará.

Segundo a narrativa policial, Alex estava sendo procurado pelas polícias das duas cidades, quando no início tarde de sábado, por volta das 13h40, morreu em um embate com os agentes da PM, próximo à ponte de concreto da rodovia.

Ainda conforme as informações divulgadas, o suspeito era faccionado e traficante no município de Medicilândia. Após cometer o assassinato, ele teria empreendido fuga usando um carro na cor prata, mas acabou se deparando com a viatura da Polícia Militar, o que resultou no já citado confronto.

O corpo de Alex foi removido do local e levado para o necrotério municipal em Uruará. A motivação do assassinato, que ocorreu no km 120, ainda não está esclarecida. A vítima do crime de assassinato, Wellington, deixou esposa grávida de oito meses.