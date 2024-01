Entregador de aplicativo afirma ter sido agredido com tapa no rosto em Ananindeua

O entregador de aplicativo Ailton Costa Freitas, 20 anos, afirma ter sido agredido com um tapa ao levar um medicamento em um condomínio, localizado na rodovia Mário Covas, bairro do Coqueiro, em Ananindeua, na Grande Belém. O caso, ocorrido na noite de sábado (27), foi registrado na Seccional da Cidade Nova via Boletim de Ocorrência (BO).

Ailton contou à reportagem que o produto foi pedido por uma mulher. A cliente solicitou ao entregador que o medicamento fosse entregue na porta da casa dela. “A plataforma deixa à minha escolha se vou subir (entregar o pedido na casa) ou não. Pela minha segurança, eu sempre escolho não subir. Só que essa pessoa (consumidora) não entendeu isso. Insisti várias vezes para que ela viesse receber o pedido na frente do condomínio. (...) Ela disse que o marido dela ia descer para pegar (o remédio)”, contou.

VEJA MAIS

Nesse momento, o rapaz afirma que o homem, de nome não revelado, chegou na portaria e perguntou quem era o entregador do medicamento. “Eu levantei a mão e disse que era eu. Quando ele veio até mim, chegou desferindo um tapa. Botei a mão para defender, mas ainda sim acertou no meu rosto. Cheguei a me escorar no portão, caindo e deixando a minha bike cair também. Ele (suspeito) me chamou de ‘moleque’ e foi super agressivo”, relatou.

Após a agressão, Ailton fez uma gravação. O homem suspeito da agressão aparece nas imagens de camisa azul, boné e uma bermuda florida. “Me entrega o meu pedido logo, c******”, exige ele ao trabalhador de aplicativo. Na sequência, o entregador fala que não é obrigação dele levar o pedido na porta da residência do consumidor. “Você bateu na minha cara. Eu vou te denunciar”, alega o jovem. “Se você tivesse uma esposa e filho em casa, tu ia ficar p*** do mesmo jeito”, contrariou o homem.

Câmeras de segurança das proximidades devem auxiliar nas investigações do episódio. A redação integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da Polícia Civil sobre o caso e aguarda retorno.