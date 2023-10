Entregador de aplicativo morre quando ia atender pedido em Anapu (PA)

O entregador de aplicativo Mathews Lima Rocha morreu de forma violenta em acidente de trânsito no município de Anapu, no sudoeste do Pará, na noite de quinta-feira (19). As primeiras informações sobre o acidente fatal são de que Mathews havia acabado de receber um pedido e se dirigia para o endereço da entrega. No entanto, ele não pôde chegar ao destino. Isso porque o entregador, seguindo por uma via do bairro Bacana, foi surpreendido por uma motocicleta sem farol, que transitando em sentido contrário colidiu com o veículo conduzido pela vítima.

Capacete

Com o impacto da colisão entre os dois veículos o capacete de proteção utilizado por Mathews foi arrancado da cabeça dele. O corpo da vítima ficou jogado na pista, e o homem acabou não resistindo aos ferimentos, morrendo no local da ocorrência, que se deu por volta das 19h40 de quinta-feira (19).

Na outra moto do acidente, estavam duas mulheres que ficaram gravemente feridas. Elas foram transportadas às pressas em uma ambulância para o Hospital Regional em Altamira.

De janeiro a setembro deste ano, em Anapu foram registrados 584 acidentes, com mais de 80% deles envolvendo colisões de motocicletas e, nesse período, foram 9 pessoas mortas.