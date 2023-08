Homem é apresentado na DH de Icoaraci como suspeito na morte do entregador de aplicativo

Um homem foi apresentado na Divisão de Homicídios de Icoaraci, nesta sexta-feira (25), suspeito de ter participação na morte do entregador de aplicativo Danilo Lima Araújo, conhecido como "Nero", que foi vítima de latrocínio. O jovem levou um tiro na cabeça, na noite de terça-feira (22), enquanto estava trabalhando, na rua Itaboraí, bairro do Cruzeiro. Mas ele morreu no dia seguinte, no hospital.

De acordo com informações da Polícia Civil, desde o dia do crime a polícia iniciou o trabalho de investigação no distrito. A polícia informa que tem mais de uma pessoa envolvida e, nesta sexta, a equipe policial apresentou um homem como um dos suspeitos para prestar esclarecimentos.

O homem deve ser liberado logo após os esclarecimentos, pois não há mandado de prisão preventiva. O delegado Carlos Ivan é o responsável pelo inquérito policial e deve ouvir outras pessoas nos próximos dias.

O crime

A vítima estava mexendo o celular enquanto aguardava uma nova chamada de entrega, sentado em um banco de praça, quando foi abordado por dois assaltantes que queriam roubar a motocicleta usada por ele.

Os populares que estavam no local ainda apontaram que "Nero" teria reagido, momento em que os suspeitos efetuaram um disparo e fugiram logo em seguida. O jovel foi socorrido e levado para o Hospital Metropolitano.