Homem leva um tiro na cabeça durante assalto em Icoaraci

Um homem foi baleado por volta das 19h desta terça-feira (22), na rua 15 de Agosto com Itaboraí, em Icoaraci, distrito de Belém. De acordo com informações do Centro Integrado de Operações (Ciop), ele foi atingido com um tiro na cabeça durante um assalto. A equipe de resgate do Corpo de Bombeiros está no local prestando socorro à vítima.

De acordo com o tenente-coronel Luis Gustavo, da Polícia Militar, que está no plantão do Ciop, até o momento ainda não há informações que permitam identificar a vítima. Viaturas já fazem ronda pelo local para identificar o autor do homicídio.

"Até o momento temos poucas informações. Só sabemos que a vítima está sendo socorrida e será levada a uma unidade de saúde", destacou o militar.