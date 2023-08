Investigados por furtos a bancos em Colares e Acará são presos em Benevides e Marituba

A Polícia Civil do Pará deflagrou operação, na tarde desta terça-feira (22), que resultou na prisão de três pessoas e apreensão de dinheiro em espécie, após investigações sobre furtos a instituições bancárias das cidades de Colares e Acará. A Divisão de Repressão ao Crime Organizado (DRCO) cumpriu mandados de prisão preventiva e de busca e apreensão nos municípios de Benevides e Marituba.

"Após trabalho de investigação, substanciado em análises de inteligência e levantamentos de campo, foi possível localizar um dos envolvidos, no município de Benevides. Durante a abordagem ao suspeito, outros dois investigados foram identificados e autuados no local", informou Walter Resende, delegado-geral da PC.

Furtos na madrugada

O crime, que teve como alvo uma agência de Acará, ocorreu em dezembro de 2022. Em Colares, o furto foi realizado na madrugada do dia 27 de maio deste ano. O Juízo Criminal da Comarca de Colares expediu os mandados que deram início à operação.

"A ação foi realizada por agentes da Delegacia de Repressão a Roubo a Bancos e Antissequestro, vinculada à DRCO. Foram apreendidos diversos objetos comumente utilizados em arrombamentos, como furadeira, lixadeira, luvas, pé de cabra, entre outros e uma grande quantia de dinheiro em espécie, além de um carro e uma motocicleta", detalhou o titular da DRCO, delegado Cláudio Galeno.

Dois dos suspeitos apresentaram documentos com indícios de fraude na abordagem da Polícia Civil. Após consulta ao banco de dados, foi constatado que ambos são oriundos do estado de Santa Catarina, sendo que um deles possuía um mandado de prisão em aberto em seu nome pelo crime de furto, expedido pela 3ª Vara Criminal da Comarca de Joinville/SC.

Os presos foram conduzidos à sede da DRCO para realização dos procedimentos legais cabíveis e em seguida encaminhados ao Sistema Penitenciário do Estado do Pará, onde já se encontram à disposição da Justiça (com informações da comunicação da Polícia Civil).