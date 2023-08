População sai às ruas e espanca suspeito de furto em Xinguara, no sul do Pará

Moradores de Xinguara, no sul do Pará, espancaram um homem suspeito de furto na noite de quarta-feira (9). Ele foi salvo pela Polícia Militar. A agressão física foi o resultado de uma "caçada" pelas ruas do município, após o registro de furtos a residências.

A notícia foi divulgada pelo portal Fato Regional, com informações de Black Silva News. Ainda segundo a publicação, quase 100 pessoas saíram de suas casas, no setor Itamarati, para supostamente fazer justiça com as próprias mãos, o que, é claro, é crime. Outras duas pessoas suspeitas dos furtos foram presas.

Aquele portal informou ainda que, enfurecida, a população resolveu iniciar a caçada aos três suspeitos dos furtos. São eles: um homem conhecido como “Foca”, uma moça de apelido “Neguinha” e um rapaz identificado como “Rodrigo”. Na noite de quarta-feira, pelo menos duas casas foram invadidas e furtadas. Os moradores dessas residências não registraram ocorrência policial.

Só que, em vez de procurar a Polícia Civil, as vítimas e os demais moradores saíram à procura dos autores dos furtos. Perto do terminal rodoviário, o homem conhecido como “Rodrigo” foi encontrado. E, nesse local, começou a ser espancado.

LEIA TAMBÉM:

O portal Fato Regional também informou que o jornalista Francisco da Silva (@black_silva_news) acompanhou a caçada e o momento em que as agressões começaram. Após a intervenção da PM, “Rodrigo” foi liberado.

Ao tomar conhecimento do que motivou as agressões coletivas, policiais do 17º BPM fizeram buscas por “Foca” e “Neguinha”. O homem conhecido como “Foca” já foi preso e liberado várias vezes por suspeita de furtos. Pouco depois, “Foca” e a moça foram presos e apresentados à Polícia Civil em Xinguara, para a realização dos procedimentos cabíveis. A Redação Integrada acionou a Polícia Civil e aguarda retorno.