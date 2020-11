PM prende três acusados de roubo em Xinguara

Policias do 17° BPM-CPR XIII, no município de Xinguara, prenderam três homens e apreenderam veículos, arma, 135,00 pesos, R$ 596,00 e objetos em poder deles durante investida nesta quinta-feira (12).

De acordo com o relato dos policiais que atuaram na operação, a guarnição recebeu informações sobre um roubo que acabara de ser praticado no Setor Nobre, rua das Castanheiras. Os policiais souberam que um amigo da vítima estava seguindo os autores do crime.

A PM iniciou o monitoramento na área e recebeu de um morador de que o grupo havia deixado motocicletas utilizadas no roubo em uma casa na rua Serra Norte e fugiram em um carro Gol branco. Os policiais, em diligência, avistaram os suspeitos na rua Ipê próximo à avenida Xingu.

A Polícia sinalizou para que os suspeitos parassem, mas não foi obedecida. Então, na rua dos Pioneiros, os homens foram alcançados pela gurnição policial. No carro estavam João Paulo Fragoso Mourão e Cleves Guimarães Cunha. Em busca feita no veículo, a Polícia encontrou um revólver calibre 38 com numeração e marca suprimida, contendo 6 munições intactas.

Na volta ao local onde estavam as motos utilizadas no roubo, os policiais encontraram 3 motocicletas e produtos de furto e roubo de dias anteriores. Na ida com os acusados para a delegacia, os policiais receberam a informação de que um terceiro suspeito havia retornado no endereço citado. No local, foi capturado o terceiro acusado: Diego Alencar Moraes. o Gol branco é produto de roubo/furto. Os acusados, veículos, arma e objetos foram apresentados na Delegacia de Polícia.