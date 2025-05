‘Chapola’ é preso por tráfico de drogas após denúncia anônima, em Abaetetuba

Carlos Eduardo da Cruz Vilhena, conhecido como “Chapola”, foi preso em flagrante pela Polícia Civil do Pará nesta quinta-feira (1º), no município de Abaetetuba, nordeste do estado, suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas. Ele já tinha antecedentes criminais por roubo. A ação foi realizada pela equipe da Delegacia de Polícia Civil de Abaetetuba, vincul​ada à Superintendência Regional do Baixo Tocantins.

A prisão ocorreu após a polícia receber uma denúncia anônima informando sobre a venda de entorpecentes no final da rua Higino Maués, próximo a uma igreja, no bairro Algodoal. Segundo o denunciante, que também enviou imagens à equipe policial, o suspeito estaria desenterrando drogas próximas a uma cerca de madeira para comercializá-las à beira da calçada. A prática criminosa, conforme relatado, ocorria com frequência no local.

Com base nas informações recebidas, os investigadores montaram uma operação e foram até o endereço indicado. No local, abordaram um homem que vestia as mesmas roupas mostradas nas imagens. Ele foi identificado como Carlos Eduardo da Cruz Vilhena, conhecido como “Chapola”, que já tinha antecedentes por roubo.

Durante a revista na área indicada, os policiais encontraram uma sacola plástica enterrada contendo 23 porções de substância semelhante a oxi (7g), 11 porções de substância semelhante a maconha (6g) e um tablete da mesma droga, pesando 22g. Também foram apreendidos R$ 107 em dinheiro trocado e um rolo de embalagem plástica, material comumente utilizado no preparo e fracionamento de drogas.

Diante dos fatos, o homem recebeu voz de prisão em flagrante pelo crime de tráfico de drogas, tipificado no artigo 33 da Lei de Drogas. Ele foi conduzido à delegacia, onde o caso foi registrado, e permanece à disposição da Justiça.