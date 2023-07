Santarém: Corpo encontrado em decomposição pode ser de homem conhecido por furtos

Um corpo do sexo masculino foi encontrado em avançado estado de decomposição no início da noite de sábado (22) na área do 8º Batalhão de Engenharia de Construção (BEC), localizada na rua Santa Maria, no bairro Esperança, em Santarém, no oeste paraense. A suspeita da Polícia Militar, que atendeu a ocorrência inicialmente, é de que o corpo seja de Calebe Pereira dos Santos, conhecido pela prática de furtos na cidade. A polícia chegou a essa hipótese devido às tatuagens e características físicas da vítima.

O corpo foi encontrado por crianças que brincavam nas proximidades da área. “Crianças que adentraram aqui atrás de pipa, papagaio e se depararam com o corpo no local”, disse o sargento Anderson, da Polícia Militar ao portal O Impacto.

Os policiais militares preservaram a área até a chegada da Polícia Científica do Pará (PCP), responsável pela análise e remoção do cadáver. Não há informações sobre o tempo em que o corpo poderia estar ali. A polícia também não informou se a vítima apresentava marcas de violência.

O caso deverá ser investigado pela Polícia Civil. Informações que auxiliem as autoridades podem ser repassadas ao Disque-Denúncia (181). A ligação é gratuita, com anonimato garantido.