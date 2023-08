Briga generalizada em balneário de Abaetetuba termina com feridos e foragida recapturada

Uma briga generalizada, registrada no último domingo (20), em um balneário de Abaetetuba, no nordeste do Pará, terminou com duas pessoas, de nomes não revelados, esfaqueadas e uma mulher foragida recapturada. As vítimas, identificadas como Graceraldo Lima dos Santos, 37 anos, e Rafael Ferreira Pantoja, de idade não revelada, não tiveram o estado de saúde informado até a última atualização desta matéria. O motivo da confusão também não foi revelado.

Segundo o relato policial da ocorrência, uma guarnição do 31º Batalhão, responsável pelo policiamento na região, recebeu o comunicado da pancadaria, onde duas pessoas foram lesionadas com golpes de faca. Rafael foi abordado pela polícia e conduzido à delegacia para prestar esclarecimentos. Já Graceraldo, precisou ser socorrido e levado para Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da cidade.

No decorrer do trabalho da PM, Lidiane Pinheiro Trindade, 30, foi apontado por envolvimento na briga. Na unidade da Polícia Civil, os agentes constataram que ela tinha um mandado de prisão em aberto expedido pela Vara Criminal de Abaetetuba. A redação integrada de O Liberal solicitou mais detalhes sobre a confusão à PC e aguarda retorno.