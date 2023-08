Polícia é chamada após 'corpo em estado esquelético' ser encontrado em Marituba

Um corpo em "estado esquelético" foi encontrado no final da noite desta terça-feira (22), em Marituba, na Grande Belém.

A descoberta foi feita dentro do terreno do antigo Círculo Militar, na BR-316, segundo a polícia. Ainda não se sabe as circunstâncias da morte e nem há informações mais completas sobre a identidade do cadáver.

Equipes da Polícia Militar estão no local e aguardam a Polícia Científica para fazer a remoção do corpo.

A redação apura o caso e traz mais informações em instantes. Acompanhe.