Corpo em estado de decomposição é encontrado enrolado em rede de pesca em Bujaru

O cadáver de homem ainda não identificado foi encontrado na tarde desta terça-feira (22), às margens do Rio Guamá, na área conhecida como Mocajubinha, que fica em Bujaru, no nordeste paraense. O corpo estava enrolado em uma rede de pesca e já apresentava avançado estado de decomposição.

Segundo a polícia, moradores já haviam acionado as autoridades na segunda-feira (21) para denunciar a localização de um corpo no Rio Guamá. Entretanto, durante buscas feitas no local nada foi encontrado. Por volta das 16h desta terça (22) a PM foi novamente chamada para averiguar a presença de um cadáver na área em questão, que é de difícil acesso. A polícia suspeita que o corpo seja o mesmo que tinha sido visualizado no dia anterior.

Os policiais solicitaram ajuda ao Corpo de Bombeiros Militar do Pará (CBMPA) para fazer o resgate do cadáver. As polícias Civil e Científica também foram acionadas para dar início às investigações que vão atestar a causa da morte que, até o momento, é desconhecida.

A redação integrada de O Liberal solicitou mais detalhes do caso à Polícia Civil e ao Corpo de Bombeiros.