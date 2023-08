Entregador de comida baleado no rosto, em Icoaraci, morre na madrugada desta quarta (23)

O entregador de comida Danilo Lima de Araújo, de 28 anos, morreu na madrugada desta quarta-feira (23), após ter sido baleado no rosto durante um assalto na travessa Itaboraí, distrito de Icoaraci, em Belém. O crime ocorreu na noite de terça (22). Ele chegou a ser levado ao Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência (HMUE), em Ananindeua, logo após o ocorrido, e passou por cirurgia. No entanto, conforme relato da família da vítima, o rapaz apresentou uma hemorragia e não resistiu aos ferimentos.

Maria Ivone, uma das tias de Danilo, disse que o sobrinho tinha começado a trabalhar como entregador porque pretendia arranjar dinheiro para sair da capital e tentar uma vida melhor em Santa Catarina. “Ele (Danilo) estava desempregado e decidiu ser entregador para tentar ganhar dinheiro e comprar uma passagem para Santa Catarina, onde ia procurar outro emprego. Ele era casado há quatro anos e morava com a esposa em Icoaraci. O meu sobrinho chegou consciente no hospital e conversou com a mãe dele antes de morrer”, disse ela à Redação Integrada de O Liberal.

Assim como o restante da família da vítima, Maria quer justiça pelo o que aconteceu com o sobrinho. “Era um rapaz trabalhador, m ito respeitador. Todos tinham um carinho muito grande pelo Danilo. Dois bandidos tiraram a vida do meu sobrinho”, contou Ivone.

Nas redes sociais, a vereadora Silvia Leticia lamentou a morte da vítima. “Nosso Mandato Coletivo quer se solidarizar com os familiares e amigos do Nero Lima, em especial à companheira e lutadora, servidora pública de Belém, da Secon, Graça Castro. O Nero foi vítima de assalto ontem, 22/08 em Icoaraci e foi assassinado de forma violenta. Exigimos responsabilização sobre este crime. Que a querida Graça Castro receba nosso sentimento de pesar e solidariedade”, compartilhou.

Por nota, a Polícia Civil informou que que equipes da Seccional de Icoaraci fazem buscas para identificar e localizar os envolvidos no crime. O velório de Danilo acontece na capela São Sebastião, em Icoaraci, nesta quarta-feira (23). O corpo do rapaz será sepultado na quinta (24), no cemitério Santa Izabel.

O crime

Os suspeitos, segundo a polícia, seriam dois homens que estariam cometendo vários assaltos na área. No momento em que se preparavam para atacar um idoso que estava sentado na porta de casa, avistaram a vítima deitada no banco da Praça Matriz, mexendo no celular, enquanto aguardava por alguma entrega, e partiram para cima do rapaz.

Segundo a polícia, os criminosos queriam roubar a motocicleta de Danilo, que reagiu à ação e foi baleado no rosto, mais precisamente na bochecha. Após os disparos, os suspeitos conseguiram fugir, tomando rumo desconhecido.

Imediatamente, a área da Praça Matriz foi tomada por colegas de trabalho do rapaz. Uma ambulância de resgate do Corpo de Bombeiros foi comunicada do fato e socorreu a vítima, levando-a para o hospital. Vídeos compartilhados e​m grupos de Whatsapp mostram o entregador jogado ao chão, enquanto aguardava socorro. Policiais militares também aparecem em cena dando apoio ao entregador.