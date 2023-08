PM resgata jacaré dentro do Canal da Visconde, no bairro da Pedreira

O Batalhão de Polícia Ambiental (BPA) resgatou, no começo da tarde desta quarta-feira (23), um jacaré no Canal da Visconde, que fica no bairro da Pedreira, entre a travessa do Chaco e a avenida Duque de Caxias, em Belém. Moradores da localidade acompanharam o trabalho da polícia em pegar o animal.

Segundo o relato da ocorrência, a Polícia Militar foi acionada por residentes, através do Centro Integrado de Operações (Ciop), para realizar o resgate do jacaré, que teria aparecido outras vezes na área. Os próprios moradores contaram aos policiais que algumas pessoas jogaram pedras no animal depois de o terem visto. Em posse de um equipamento de contenção, o BPA conseguiu capturar o animal. O jacaré estava em boas condições de saúde e foi solto em um local adequado para retornar ao seu habitat, conforme consta no registro da PM.

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra um policial nas águas do canal na tentativa de capturar o réptil com uma corda enrolada em um pedaço de madeira. “Quase que ele pega”, diz uma residente ao fundo da filmagem. Em outra cena, dois militares surgem debaixo de uma ponte já com a situação controlada e o animal resgatado.

No perfil do “Lá na Sacramenta”, uma internauta comentou que, na terça-feira (22), o filho dela tinha comentado que viu um jacaré no canal, só que ela não acreditou. “(...) Meu filho atrasado pra escola ele disse: mãe olha o jacaré. E eu respondi: não tem jacaré aqui no canal menino, anda. Senhor do céu, não acredito nisso”, compartilhou.