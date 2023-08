Caso de homem que mostrava jacaré de coleira e amarrado será encaminhado à Justiça

No Rio de Janeiro, um homem divulgou em suas redes sociais vídeos de um jacaré com coleira, o caso viralizou e foi encaminhado ao Juizado Especial Criminal (Jecrim).

Imagens do animal silvestre com a boca amarrada foram divulgadas nas páginas do homem, assim como vídeos que mostram ele levando o jacaré filhote em uma moto ou mostrando o animal dentro de uma caixa d’água.

De acordo com a Polícia Militar, agentes foram até a casa do homem na última segunda-feira, 21, para checar a ocorrência de maus tratos após terem recebido as denúncias. Como o próprio homem publicava os vídeos, as imagens foram encaminhadas aos policiais.

Na casa, os policiais encontraram um pássaro silvestre sem a documentação correta. O suspeito informou que o jacaré foi solto em um rio no interior da comunidade da Gardênia Azul, na Zona Oeste do Rio.

De acorodo com a Lei 9.605, de 1998, é crime “utilizar espécimes da fauna silvestre, nativos ou em rota migratória, sem a devida permissão, licença ou autorização da autoridade competente”.

Após terem encontrado o suspeito, os agentes levaram o homem até a 32ª Delegacia de Polícia do Rio de Janeiro. O caso foi repassado para o Tribunal de Justiça estadual, segundo a Polícia Civil.

Ainda segundo a Polícia Civil, o homem não foi preso.