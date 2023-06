Lutador de MMA é chamado para ajudar na captura de jacaré de 3 metros; vídeo

O lutador de MMA amador Mike Dragich se tornou um fenômeno nas redes sociais após compartilhar um vídeo no qual ele ajuda a capturar um jacaré de 3 metros que estava nas proximidades de uma escola na Flórida, nos Estados Unidos.

Dragich, que também é um caçador de jacarés licenciado, ganhou destaque por suas habilidades únicas. Em sua página no Instagram, ele se autodenomina o "Brigão de colarinho azul" e compartilha diversos vídeos nos quais "enfrenta" jacarés.

De acordo com a imprensa local, a polícia acionou o lutador amador para auxiliar no controle do jacaré que apareceu próximo a uma escola primária há duas semanas. Mike Dragich afirma utilizar técnicas para cansar o animal antes de capturá-lo com segurança.

O vídeo compartilhado pelo lutador rapidamente se tornou viral, atraindo a atenção de milhares de espectadores impressionados com sua destreza e coragem diante de um animal de porte tão imponente. A atuação de Dragich no resgate do jacaré recebeu elogios pela sua abordagem controlada e bem-sucedida.

VEJA MAIS

A captura de animais selvagens é uma atividade perigosa e requer conhecimento especializado para garantir a segurança tanto dos humanos quanto dos animais envolvidos. Mike Dragich, com sua experiência no MMA e como caçador de jacarés licenciado, demonstrou habilidades únicas que se mostraram valiosas nessa situação específica.