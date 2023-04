Jacaré é resgatado dentro de bueiro depois de semanas na tubulações; vídeo

Um jacaré foi encontrado e resgatado, na última quarta-feira (26), na parte de dentro de um boeiro. De acordo com a Polícia Militar Ambiental, o animal estava "preso" a semanas no esgoto. O caso aconteceu no bairro Trindade, em Florianópolis, em Santa Catarina.

Ainda segundo a coorporação, o jacaré não estava ferido. Foram diversas tentativas de resgate para tirá-lo do bueiro. O jacaré foi solto em uma zona de mata. Assista ao vídeo:

É muito provável que o réptil encontrou essa rota, por meio de canaletas de esgotos que desaguam em rios e mananciais. A depender do tamanho do animal é possível que ele fique engatano nas tubulações e morra no local. Por sorte, esse não foi o destino desse animal.