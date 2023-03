Jacaré atravessa a avenida Júlio Cesar e surpreende condutores, em Belém

No último sábado (11), um morador do bairro da Pratinha flagrou um jacaré circulando pela avenida Júlio César, no bairro Val-de-Cans, em Belém. A situação ocorreu por volta das 21h, próximo ao Aeroporto Internacional de Belém. Edinelson Vaz estava acompanhado da esposa e filha quando viu o animal sair de um bueiro, no qual estava cheio devido às fortes chuvas.

A família retornava para casa quando avistou o jacaré atravessando a via. "O jacaré surgiu em uma parte que sempre alaga em decorrência da chuva. Tínhamos saído para comprar um lanche e ficamos eufóricos na hora que vimos o animal, com a adrenalina nas alturas, até porque não é todo dia que se vê um desses", contou Vaz.

No trecho entre a rodovia Desembargador Paulo Frota e a avenida Pará, Edinelson conta que há um bueiro próximo de um espaço florestal. Em períodos chuvosos, a área fica alagada e, por ser próximo a igarapés, ocorre a aparição de cobras e jacarés na região.

VEJA MAIS



"O pessoal que mora próximo a essa região disse que sempre aparece cobras e jacarés nos quintais de casa por conta dessa área florestal que fica no trecho. Quando alaga, esses animais saem do bueiro, pois esse bueiro dá acesso a esses igarapés próximos e para os moradores, a situação é normal", disse Edinelson.

Com a aparição do Jacaré na avenida, condutores tentaram pegar o animal à força para sacrifica-lo. A família de Edinelson, com a ajuda de outras pessoas que estavam na área, ligaram para o Batalhão da Polícia Ambiental (BPA), que logo compareceu ao local para o resgate.

Segundo Edinelson, a Polícia Ambiental informou que foi a segunda ocorrência em um curto período de tempo. "Eles também falaram que tinham capturado uma cobra no mesmo local", acrescentou.

De acordo com o BPA, o jacaré estava, aparentemente, em boas condições e foi feita a soltura em seu habitat natural, no Parque Estadual do Utinga. "A população tentou fazer a captura do animal, mas não obteve êxito e entrou em contato com o BPA. Eles realizaram ações de forma errada e equivocada e é crime matar, perseguir e caçar qualquer animal da fauna silvestre, pois é configurado crime conforme a lei 9605/98, lei de crimes ambientais ", comunicou.

A Polícia Ambiental orienta que a população, em casos como esses, entre em contato de forma imediata com o Batalhão Ambiental, por meio do 190. O BPA reforçou que há equipes disponíveis 24h para esse tipo de ocorrência. "Através do contato, vamos ser acionados e encaminhar uma equipe especializada para fazer a contenção de forma segura, tanto para a população quanto para o animal e, depois, damos a destinação correta", informou.

(Vitória Reimão, estagiária sob supervisão de Camila Moreira, chefe de reportagem de O Liberal)