Jacaré aparece em quintal de casa e assusta moradores

Imagina estar de bobeira em casa e ser surpreendido com um jacaré no quintal ? Pois foi essa a situação que moradores de Manguinhos, no Espírito Santos, passaram na última quinta-feira (18). A dona do imóvel, Míria Montardi, filmou as ações do animal, que não teve contato com nenhuma pessoa, mas, segundo relato, estava agressivo.

A moradora da casa acionou a Polícia e informou que o animal foi visto pela primeira vez na noite de quinta. Porém, quando os policiais chegaram ao imóvel, o jacará não estava mais lá.

Normalmente, nesta época de verão, os animais costumam andar pela cidade, porque a urbanização foi engolindo a floresta; mas os jacarés têm conseguido viver nesse cenário. O trabalho de resgate é diário e cresce no verão pela maior movimentação dos animais", disse o coordenador do Projeto Caiman, Yhuri Nóbrega, à TV Gazeta.

Até o momento, não foi registrado nenhum ataque de jacaré na região.