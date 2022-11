Briga da gigantes! Piton é capturada com jacaré inteiro no estômago; vídeo

Uma equipe de pesquisadores foi acionada para resgatar uma cobra Píton. Ao chegarem ao local, em Everglades, na Flórida (EUA), foi informado que o réptil havia engolido outro animal. Para a surpresa de todos, a cobra de 5,5 metros havia deglotido um aligator, espécie de crocodilo comum nos pântanos daquela região.

A Píton é nativa da Ásia e África. Assim como as sucuris, da Amazônia, a serpente não tem veneno. Carnívoras, elas matam as presas por asfixia. De acordo com a cientista Rosie Moore, mestre em Geociências, o mercado da biopirataria e o comércio em cativeiro fizeram com que esses animais se multiplicassem nos últimos anos.

Assista ao vídeo:

A píton birmanesa, vista no vídeo, foi capturada por trabalhadores. Para Rosie, a Piton é considerada um perigo ecológico. "Como muitos outros invasores da Flórida, esta espécie encontrou seu caminho aqui através do comércio de animais de estimação. Eventos de liberação em larga escala desses grandes constritores levaram a populações selvagens de reprodução e resultaram em uma série de consequências ecológicas negativas", disse Rosie ao site "Unilad".

Atualmente, essas serpentes podem ser abatidas por humanos a qualquer momento. Isso porque, sem uma licença, ela tem de “status de invasora". Muitos caçadores são recompensados em dinheiro.

Estudos mostraram que as pítons estão ligadas a declínios severos nas populações de mamíferos de Everglades, como guaxinins, gambás e linces.