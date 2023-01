Jacaré ataca e arrasta pescador para o fundo do rio Cajazeiras, em Itupiranga

O pescador Rener Medina da Silva, 44 anos, foi atacado por um jacaré nas margens do rio Cajazeiras, que fica na zona rural de Itupiranga, município no sudeste do Pará. Vizinhos da vítima disse que ela foi atacada pelo réptil, que tem cerca de 3,5 metros, enquanto tentava armar uma rede de pesca.O caso aconteceu na última sexta-feira (13), mas só foi divulgado no dia seguinte. Com informações do Portal Debate.

Assim que foi mordido, Rener sentiu que estava sendo arrastado do Rio Cajazeiras para o leito. Foi então que ele gritou por ajuda. O jacaré teria se espantado com os gritos e largou a vítima. O animal voltou para o fundo do rio e não foi mais visto.

Moradores encontraram o pescador sangrando bastante e sem forças para sair da água. Rener foi retirado do local e encaminhado ao Hospital Municipal de Itupiranga (HMI), onde recebeu atendimento médico. Ele sofreu lesões graves nas costas, braço e no peito. Apesar do susto, a vítima sobreviveu.

Depois dos momentos de pânico, outros residentes relataram que tinham visto outros jacarés, medindo ao menos 5 metros, na mesma área onde o pescador foi atacado.