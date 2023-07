Piranhas devoram jacaré e cena impressiona grupo de pescadores; vídeo

Durante uma viagem de pesca esportiva pelo rio Javaés, na região oeste do estado do Tocantins, um grupo de amigos presenciou uma cena impressionante: um jacaré sendo devorado por um cardume de piranhas. O flagrante ocorreu no fim de junho próximo ao Centro de Pesquisas Canguçu e foi registrado em vídeo pelo contador Kadson Luz, de 40 anos. As imagens foram compartilhadas na internet e um dos vídeos, postado no Instagram, acumula mais de 1,6 milhão de visualizações.

Segundo Kadson, eles estavam passando pelo local quando avistaram o jacaré de costas e as piranhas batendo na água. Ao se aproximarem, perceberam que as piranhas estavam se alimentando do réptil. Não sabendo exatamente o que havia acontecido, Kadson relatou: "Já o achamos lá daquele jeito".

Peixes saíam e entravam das entranhas do jacaré

No vídeo, é possível observar as piranhas adentrando e saindo das entranhas do jacaré, que acabou morto de costas, provavelmente tentando evitar se tornar o prato principal das vorazes criaturas. Kadson fez um comentário na postagem, dizendo: "É tanta piranha que jacaré nada de costa". Há uma máxima que diz: em rio que tem piranha, jacaré nada de costas.

A cena capturada pelas câmeras demonstra a impressionante interação entre os predadores e o ciclo da vida na natureza, evidenciando a voracidade das piranhas ao se alimentarem de um jacaré. O registro viralizou nas redes sociais, despertando a curiosidade e fascínio dos internautas pela natureza selvagem.