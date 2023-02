Jacaré mata idosa de 85 anos que passeava com o cachorro

Uma mulher de 85 anos foi morta por um jacaré quando passeava com o cachorro na cidade de Fort Pierce, na Flórida, na segunda-feira (20). Pessoas que estavam no local presenciaram a cena e chamaram a polícia.

Durante o ataque, a vítima conseguiu salvar o animal de estimação, mas foi arrastada para dentro da água pelo jacaré. Veja o momento da captura do animal:

Uma vizinha contou que ouviu um barulho e viu o jacaré agarrar a vítima pela perna e puxá-la para o lago. A idosa ainda conseguiu subir para respirar por um momento, e tentou bater no jacaré com uma estaca no focinho, mas ela desapareceu da vista da testemunha.

O réptil tinha cerca de três metros de comprimento. Ele foi imobilizado e levado em uma caminhonete. A Comissão de Vida Selvagem da Flórida informou que esse foi, pelo menos, o terceiro ataque fatal em 12 meses.

(*Emilly Melo, estagiária, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do Núcleo de Política)