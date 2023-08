Jacaré morde pé de adolescente que brincava de bola em vila de Santarém

Um jacaré mordeu o pé direito de um menino de 12 anos, na Vila do Aritapera, no município de Santarém, no oeste do Pará, na tarde de sexta-feira (11). Segundo notícias da região, o adolescente jogava com um amigo quando a bola caiu em um poço d'água. Quando ele foi pegar o objeto, o jacaré o mordeu. As informações são do Blog do Pião e apontam que o jacaré era de pequeno porte. Mesmo assim, o corte no pé do garoto foi profundo.

VEJA MAIS

A vítima foi encaminhada inicialmente à Unidade Básica de Saúde (UBS) da vila, de onde foi solicitado o apoio do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que deslocou a ambulancha até o local para fazer o transporte do menino.

(Reprodução/Redes sociais)

Transportado pela ambulancha, ele chegou em Santarém por volta das 18 horas, sendo encaminhado ao Pronto Socorro Municipal, para receber o devido atendimento médico. Não há informações detalhadas sobre o estado de saúde do adolescente, mas ele já recebeu alta e está em casa em recuperação.