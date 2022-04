Jacaré capturado em Alter do Chão é solto no Rio Amazonas, em Santarém; vídeo

O jacaré que foi encontrado na praia de Alter do Chão, na tarde de sexta-feira (22), foi solto na manhã deste sábado (23), na localidade conhecida como Lago Pacoval, no Rio Amazonas, em Santarém. O animal tem mais de três metros e foi visto próximo em uma barraca, no final da praia. Ele foi capturado com a ajuda de populares que estavam no local. Ninguém ficou ferido.

De acordo com informações do 4º Grupamento Bombeiro Militar (4º GBM), a soltura do animal contou, além dos bombeiros, com equipes da Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Santarém (Semma) e da Marinha do Brasil, que cedeu uma lancha para realizar a condução do jacaré até o Rio Amazonas.

A equipe saiu do Quartel do Corpo de Bombeiros por volta das 8h. Às 9h, o grupo chegou ao local onde o animal foi solto, uma região de água barrenta e longe de propriedades privadas. "Esse animal não é de característica de estar no Rio Tapajós, mas sim em águas mais barrentas, de várzea", informou o 4º GBM.

O animal é da espécie Jacaré-Açu — Melanosuchus niger — e é exclusivo da América do Sul. Trata-se de um predador que está no topo da cadeia alimentar e pode chegar a até 4,5 metros de comprimento. A espécie já esteve ameaçada de extinção, devido ao alto valor comercial do couro e da carne. Atualmente, encontra-se estável no Brasil e segue protegido. Segundo o Corpo de Bombeiros, o animal encontrado em Alter do Chão possui mais de 3 metros.