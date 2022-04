Jacaré-açu foi capturado em Alter do Chão

Aparições de um enorme jacaré na praia de Alter Chão vinha assustando moradores nos últimos dias. Na tarde desta sexta-feira (22) o animal foi capturado com o auxílio da população e Corpo de Bombeiros e segue para liberação segura em outra área.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, a equipe estava fazendo prevenção na praia de Alter do Chão, quando foi acionada por populares que informaram sobre a presença do animal na última barraca, quase no final da conhecida Ilha do Amor.

O jacaré estava próximo à margem e nesse momento os bombeiros conversaram com um integrante da Semma que estava monitorando o jacaré há alguns dias, eles haviam tentado capturar, mas sem sucesso. Até que por volta das 18h30 um dos barraqueiros conseguiu laçar o jacaré e arrastá-lo para a margem com ajuda dos bombeiros.

O animal foi colocado na viatura do 4º GBM, onde foi levado até uma lancha que fará a condução do jacaré até uma área do Rio Amazonas que seja distante de comunidades e segura para o animal.