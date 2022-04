Jacaré é filmado passeando em rodovia no Pará; vídeo

Uma cena inusitada chamou atenção dos motoristas de Santarém, no oeste do Pará, neste domingo; um jacaré ainda filhote foi flagrado fazendo uma caminhada noturna na Avenida Fernando Guilhon. Apesar de filhote, o animal tinha um tamanho considerável e não passou despercebido. Ele foi filmado caminhando na via tranquilamente, todo faceiro. As imagens ganharam repercussão nas redes sociais.

O cabo do Corpo de Bombeiros, Júlio Galúcio, explica que essa situação de animais silvestres na cidade se dá por vários fatores; um deles é a invasão do homem no ‘habitat’ dos bichos. A chuva também resulta na movimentação dos bichos para a área urbana em busca de um espaço mais quente.

O bombeiro orienta para que não se mexa com animal silvestre ao encontrá-lo. "Caso o animal ofereça risco, o órgão responsável pelo resgate deve ser acionado", enfatizou.

De acordo com o biólogo Hipócrates Chalkidis, trata-se de um jacaré-tinga da espécie caiman crododilus, que vive em igarapés. "De todas as espécies essa é a que oferece menor risco.No entanto, cuidados devem ser tomados como não nadar sozinho em igarapés. O macho da espécie chega a medir até 2,40m", explicou.

O pequeno jacaré aventureiro retornou para área de mata logo depois de ser encontrado caminhando na rodovia.