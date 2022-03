Mais de 100 animais silvestres são resgatados em áreas urbanas de Santarém neste ano

Um levantamento do Corpo de Bombeiros do município de Santarém, no oeste do Pará, apontou que neste ano já foram resgatados 110 animais silvestres na área urbana da cidade. Os animais resgatados sem ferimentos são devolvidos à natureza, já os que apresentam alguma condição especial são encaminhados para receber os cuidados no projeto de reabilitação do ZOOUNAMA.

Entre os animais resgatados estão aves, serpentes, jacaré, pacas, tatus, preguiças, macacos, tamanduá entre outros. O cabo do Corpo de Bombeiros, Júlio Galúcio, explica que essa situação de animais silvestres na cidade se dá por vários fatores; um deles é a invasão do homem no ‘habitat’ dos bichos.

“Os bairros periféricos estão sendo abertos em áreas de mata. E os animais vivem lá. Então eles aparecem nessas novas residências”, disse.

Ele ressalta que o período chuvoso também é um fator que contribuiu com o aparecimento de animais na área urbana. “Principalmente nessa época de chuva quando algumas áreas ficam alagadas e os animais fogem em busca de calor e acabam indo parar nas casas”, endossou.

A imagem mostra o resgate de uma cobra (Cabo Galúcio)

Orientação

A orientação ao encontrar um animal silvestre é não mexer nele, pois conforme explica o cabo, ele pode ir embora sozinho.

“Mas se ele entrar em algum cômodo da casa, a pessoa deve fechar e acionar o corpo de bombeiros para realizar o resgate. Assim a retirada será feita com segurança”, concluiu.