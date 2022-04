Jacaré gigante aparece em residência no sudeste do Pará

Um jacaré gigante foi encontrado na porta de uma residência, localizada na Rua da Bacia, no Parque Vale do Sol, em Novo Repartimento, no sudeste do Pará, na tarde da última quinta-feira (21). Vizinhos e outros moradores da área ficaram assustados com o surgimento do animal, que não chegou a atacar ninguém. Com informações do site Portal da Cidade Tucuruí.

A cena do réptil entrando em uma casa foi compartilhada em diversos grupos de WhatsApp do município. Segundo os próprios moradores o animal possui quase 2 metros de comprimento e pesa mais de 100 quilos. Ainda de acordo com as informações do site, não é a primeira vez que habitantes flagram jacaré em áreas urbanas da cidade. Em março deste ano, outro jacaré foi capturado pela população.