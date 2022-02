Jacaré gigante é filmado nas águas barrentas do rio Madeira, em Porto Velho (RO)

Um grupo de pescadores filmou um jacaré gigante nas barrentas águas do rio Madeira, Porto Velho (RO). O animal foi visto próximo à ponte sobre o rio. O vídeo viralizou nas redes sociais.

As pessoas que fizeram o registro ficaram impressionadas com o tamanho do jacaré. "Olha o tamanho do dinossauro", disse um dos pescadores. "Olha o tamanho desse monstro”, comentou outro. "Domingão em Porto Velho", disse um terceiro.