Universitários ficam feridos após colisão de ônibus com caminhão, em Tucuruí

Uma van que transportava universitários para Novo Repartimento, no município do sudeste do Pará, colidiu com um caminhão na noite da última terça-feira (22), nas proximidades de uma localidade conhecida como “Parada do Peixe”, situada no km 20, trecho da BR-422, sentido Tucuruí-Novo Repartimento. O número oficial de vítimas ainda não foi divulgado. As informações são do Gazeta do Pará e do portal Sistema Floresta.

Ainda não se sabe a identidade dos envolvidos no acidente. Após a colisão, equipes de resgate foram acionadas para prestar socorro às vítimas. Duas ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e uma viatura da Polícia Militar foram enviadas ao local do acidente. As vítimas teriam sido levadas para o Hospital Regional e para a a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Tucuruí. A Polícia Civil permaneceu no local para acompanhar o resgate.

Em vídeos que circulam pelas redes sociais, é possível observar que as janelas do ônibus ficaram bastante danificadas, por conta do impacto da batida. O delegado da Polícia Civil João Paulo, diretor da 15ª Seccional Urbana de Tucuruí, detalhou, entrevista divulgado por meio de um vídeo nas redes sociais, que o caminhão envolvido no acidente estava transportando um trator, como foi constatado no local. Segundo ele, o motorista do caminhão havia fugido no momento em que as equipes da polícia chegaram até a ocorrência. “Uma viatura da Polícia Militar iniciou o retorno para Tucuruí na tentativa de localizar esse segundo veículo envolvido”, disse.

“Nesse retorno, ela [a equipe da Polícia Militar] avistou esse caminhão, tentou fazer a abordagem e deu sinal de parada. O motorista do caminhão não obedeceu, tentou se evadir, mas os colegas da Polícia Militar tiveram êxito em fazer a abordagem e constataram que o condutor apresentava sinais de embriaguez. Em função disso, ele foi apresentado na Seccional de Urbana de Tucuruí, onde foi autuado em flagrante pelo crime de lesão corporal culposa. Ele encontra-se, portanto, à disposição do poder judiciário”, complementou o delegado.

A reportagem solicitou maiores detalhes sobre o caso às polícias Civil e Militar e aguarda retorno.