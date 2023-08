Dupla é presa por roubo e apanha de motociclistas durante manifestação no bairro do Tenoné

Vinicius de Luca, de 24 anos, e Nailson Freitas, 32, foram presos em flagrante por roubo, na tarde desta quarta-feira (23), na avenida Augusto Montenegro, em frente a um residencial do bairro Tenoné. Motociclistas, que faziam uma manifestação pela morte do entregador de comida Danilo Lima de Araújo, de 28 anos, que foi baleado em Icoaraci na noite de terça (22). Os condutores passaram por perto dos suspeitos e agrediram eles a socos e golpes de capacete. A dupla teria roubado o celular de uma idosa de 61 anos.

Nas redes sociais, vídeos foram compartilhados do momento em que motociclistas trafegam pela Augusto Montenegro. Pelas imagens é possível ver dois homens perdendo o equilíbrio em uma moto e o piloto cai na calçada da avenida, que seriam os envolvidos no roubo. De repente, um motociclista surge e começa a agredir um dos suspeitos. A partir daí, uma grande confusão começa. “Mata, mata, mata”, grita outro homem. Alguns motociclistas, que estavam com mochila de entregador de comida, deixam os seus veículos na via para agredir os suspeitos.

Depois disso, a Polícia Militar aparece e afasta os motociclistas. Outra filmagem mostra a idosa, que seria a vítima dos suspeitos, confrontando um deles. “Cadê meu celular?”, questiona ela. “Não sei, tia”, diz o suspeito, que está todo ensanguentado no chão. “Cara, eu tenho 61 anos. Tô trabalhando. Seu desgraçado”, conta a idosa enfurecida.

O Corpo de Bombeiros encaminhou Nailson em estado grave, já desacordado, ao Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência (HMUE), em Ananindeua. Vinicius foi atendido na Unidade de Pronto Atendimento de Icoaraci. Com ele, a polícia encontrou um simulacro. Na Delegacia do Tenoné, a vítima o reconheceu como sendo o responsável pelo crime. Duas testemunhas foram ouvidas pela polícia para esclarecer o caso.

A redação integrada de O Liberal apurou que Vinicius tinha quatro passagens pela polícia por roubo e uma outra por tráfico de drogas. Já Nailson, essa é a primeira vez que ele foi detido.

A redação integrada de O Liberal solicitou mais detalhes sobre o caso às polícias Civil e Militar. A reportagem aguarda retorno.