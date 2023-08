Homem é baleado durante assalto no Guamá

Um homem, ainda não identificado, foi baleado na perna durante uma tentativa de assalto, nesta quarta-feira (23), na passagem Brasília, no bairro do Guamá, em Belém. Segundo a Polícia Militar, dois homens em uma moto, de modelo não reconhecido, tentaram cometer um assalto e, no momento da ação, atingiram a vítima com disparo de arma de fogo. Até a última atualização desta matéria, o homem ferido, que seria envolvido com o jogo do bicho, não corria risco de morte.

Nas redes sociais, um vídeo foi compartilhado e mostra momentos após o crime. Várias pessoas correm em direção a um imóvel. “Deu para ver direitinho o cara com uma pistola”, diz uma mulher ao fundo da filmagem. Pelas imagens é possível ver um carro vermelho socorrendo a vítima.

Militares do 37º Batalhão, que é responsável pelo policiamento na área, realizam diligências para tentar localizar os suspeitos. A redação integrada de O Liberal tenta contato com as polícias Civil e Militar.