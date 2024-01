Morre mulher que teve intestino perfurado durante parto em Marabá

Tereza Nunes de Castro, de 23 anos, que estava internada em estado gravíssimo no Hospital Regional do Sudeste do Pará (HRSP), em Marabá, sudeste do Estado, morreu na noite deste sábado (27). Ela teve o intestino perfurado durante o parto do segundo filho, em outubro do ano passado, no Hospital Materno Infantil (HMI), localizado no mesmo município.

VEJA MAIS

Em 24 de outubro de 2023, Tereza deu entrada no HMI, já em trabalho de parto, para dar à luz ao filho, Abraão. Na ocasião, ela teria apresentado fala desconexa e desnutrição grave, pesando apenas 39 kg. Apesar do parto complicado, na volta para casa, tudo estava, aparentemente, dentro do esperado. Só que o bebê não parou de chorar por vários dias e a barriga da mãe apresentou um inchaço que preocupou os parentes. O recém-nascido precisou ser atendido no Hospital Municipal de Marabá (HMM), onde foi descoberto que uma fratura no braço dele.

Foi então que a mãe do neném retornou ao hospital e teve o diagnóstico de uma infecção abdominal. Em novembro, ela foi transferida ao Hospital Municipal de Marabá (HMM). Lá, houve a identificação de abscesso (uma espécie de cisto com pus), que foi drenado na unidade. Em 19 dezembro, Tereza foi transferida ao HRSP, onde estava sendo mantida em coma induzido e entubada.

“A minha filha morreu por volta das 20h de sábado (27) e nos informaram algumas horas depois. Eu não tinha condições de ir lá e minha irmã foi no meu lugar. O hospital pediu para minha irmã acionar a funerária. Mas o caso da Tereza não foi morte natural, ela morreu por causa das complicações do parto”, contou Regiane de Castro, mãe da Tereza. A genitora acrescentou que a filha está no Instituto Médico Legal (IML) para que o corpo passar por um exame para identificar a causa da morte

A redação integrada tenta contato com a Polícia Civil, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Marabá, o HMI, a prefeitura da cidade e o Conselho Municipal de Saúde.