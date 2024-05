Filha de pastor nega abuso e defende pai após polêmica por beijo na boca: 'No máximo selinho'

Em um vídeo que viralizou nas redes sociais, o pastor Lucinho Barreto da Igreja Batista da Lagoinha em Belo Horizonte, Minas Gerais, gerou polêmica ao contar que beijou a filha Emily Barreto Bichara na boca. No entanto, após a repercussão do caso, Emily se manifestou em suas redes sociais para defender o pai.

A filha do pastor, que é casada e tem filho, afirma que o vídeo foi editado e que o contexto da fala foi distorcido. "Cortaram e fizeram loucuras com o trecho", explica Emily. A jovem ainda afirma que a situação toda é um "absurdo", que "tiraram a fala totalmente do contexto" e que ela não estava sendo coagida a nada. Ela defende o pai diversas vezes e afirma que "tinha espaço, tinha liberdade com ele".

"Meu pai nunca me beijou de língua, nada do tipo. No máximo selinho de pai, mãe, criança", garante.

O que o pastor disse

No vídeo em questão, uma fala do pastor Lucinho Barreto durante a pregação causou polêmica nas redes sociais. "Peguei minha filha um dia e falei que amava ela. Falava: 'Nossa, que mulherão. Ai se eu te pego'. Ela falava: 'Credo, pai, você já é da mamãe'. Daí dava beijo nela", conta.

"Um dia, ela distraiu e eu dei um beijo na boca dela. Ela disse 'Que isso, pai?' Eu falei assim: 'Porque quando encontrar seu namorado, vou falar: você é o segundo. Eu já beijei", continua. Na plateia, os frequentadores, a maioria homens, do culto riem e aplaudem.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de OLiberal.com)