Pastor diz em culto que beijou boca de filha: 'Nossa, que mulherão. Ai se eu te pego'

O vídeo em que um pastor declara durante um culto ter beijado a boca de sua própria filha enquanto ela estava "distraída" e ainda menor de idade, viralizou nas redes sociais, nesta quinta-feira (2). As declarações geraram indignação entre os internautas e, após a repercussão, a filha do pastor se manifestou sobre o caso.

As imagens foram obtidas de um culto gravado pelo pastor Lucinho Barreto, membro da Igreja Batista da Lagoinha, em Belo Horizonte (MG), e posteriormente disponibilizado no dia 15 de abril no canal de YouTube da igreja. Durante o vídeo, o pastor e seu filho, Davi Barreto, falam sobre o versículo Gênesis 22:3 para os presentes. Em uma passagem específica, o pastor aborda o tema da criação dos filhos.

VEJA MAIS

“Peguei minha filha um dia e falei que amava ela. Falava: 'Nossa, que mulherão. Ai se eu te pego'. Ela falava: 'Credo, pai, você já é da mamãe'. Daí dava beijo nela”, conta. “Um dia, ela distraiu e eu dei um beijo na boca dela. Ela disse 'Que isso, pai?' Eu falei assim: 'Porque quando encontrar seu namorado, vou falar: você é o segundo. Eu já beijei”, continua. Na plateia, os frequentadores do culto riem e aplaudem.

Na sequência, Lucinho diz que a filha “tem uma relação muito forte” com ele. “[Ela] me ama. Quem me ouve falar uma coisa dessa pensa besteira. Quem tem mente suja pensa coisa suja. Mas quem sabe de pureza, sabe do que estou falando aqui.”

Em meio à polêmica, Emily Barreto, filha de Lucinho, gravou um vídeo saindo em defesa do pai, afirmando que as suas falas foram tiradas de contexto.