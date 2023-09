Condutor de jet-ski tem veículo apreendido após fazer manobras em área de banhistas em Santarém

Um condutor de uma moto aquática teve o veículo apreendido, na tarde do último sábado (2), por fazer manobras em uma área reservada a banhistas, no local conhecido como Praia do Maracanã, em Santarém, oeste do Pará. Uma filmagem do caso foi feita por pessoas que testemunharam o ocorrido e foi compartilhada nas redes sociais.

Pelas imagens é possível ver o homem fazendo as manobras arriscadas próximo de crianças pequenas. “Vagabundo”, grita uma mulher ao fundo. “Vem pra cá, vem pra cá”, diz outra para as crianças que olham o jet-ski.

Em nota, a Marinha do Brasil disse que tomou conhecimento do ocorrido por uma denúncia. “Uma equipe de Inspetores Navais foi enviada ao local, identificou e notificou o condutor, apreendendo a moto aquática, em acordo com o Regulamento de Segurança do Tráfego Aquaviário (RLESTA). A Marinha do Brasil conclama a sociedade a participar ativamente do esforço de fiscalização, informando qualquer situação que possa afetar à segurança da navegação, a salvaguarda da vida humana no mar e vias navegáveis ou que represente risco de poluição ao meio hídrico, por meio do Disque Emergências Marítimas e Fluviais: 185”, informou.