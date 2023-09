Delegacia de Crimes Funcionais investiga caso de jovem baleada por PM no Guamá

A Delegacia de Crimes Funcionais (DECRIF) investiga o caso de uma jovem de 24 anos baleada por um policial militar, no bairro do Guamá, em Belém. A vítima, Catharina Kethellen da Silva Palmerin, está hospitalizada. Segundo sua família, ela reagiu a um suposto abuso sexual praticado pelo militar. O fato ocorreu na tarde de domingo (3). A família registrou um boletim de ocorrência e contou à Polícia Civil que Catharina estava em uma parada de ônibus na avenida Barão de Igarapé-Miri, próximo à avenida José Bonifácio, entre 14h30 e 15 horas.

Nesse momento, o homem chegou e tentou puxá-la, pelos braços, para as barracas da feira do Guamá. Para se defender do ataque, Catharina desferiu um golpe de canivete no agressor. Ele, então, sacou a arma de fogo e atirou na mulher, ferindo-a no abdômen. A vítima foi socorrida e está internada no Pronto Socorro do Guamá, onde foi operada. O suspeito foi identificado como Arthur Santos Júnior que, ainda segundo a ocorrência policial feita pela família, apresentava sintomas de embriaguez.

Moradores da área tentaram defender Catharina. Mas o homem apontou a arma de fogo para eles, ameaçando-os. E, em seguida, fugiu. Só que, logo depois, foi preso pela Polícia Militar e levado para receber atendimento médico em um hospital particular. A família da vítima também está preocupada porque o policial está alegando que Catharina tentou assaltá-la, o que, garante os parentes, não é verdade, havendo, inclusive, vídeos do ataque sofrido pela vítima. Catharina é aluna do último semestre de Enfermagem e participa de projetos voluntários.

Nesta segunda-feira (4), a Polícia Militar informou à redação integrada de O Liberal que lamenta o ocorrido e que não compactua com qualquer tipo de violência. Quanto ao PM suspeito de cometer o crime, a corporação alegou que ele foi encaminhado ao Centro Integrado de Atenção Psicossocial (Ciap). Já a PC disse que o suspeito está preso preventivamente.