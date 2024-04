Sudeste do Pará tem casos de tentativa e suspeita de estupro em menos de 24 horas no sábado (27)

Um caso de tentativa de estupro e outro de suspeita de autoria desse mesmo crime foram registrados no sábado (27) nos municípios de Curionópolis e Parauapebas, na região sudeste do Pará. Um dos suspeitos foi preso e o outro conseguiu fugir. No caso de Curionópolis, a Polícia prendeu Renato Cardoso Rocha, de 34 anos. A prisão ocorreu na rua São Raimundo, no bairro Açaizal.

Renato é suspeito de ter abordado uma menina de apenas 13 anos, no momento em que ela se dirigia a uma mercearia, e tentar convencer a garota a entrar com ele em uma área de mata. As primeiras informações sobre essa ocorrência são de que o suspeito, diante da recusa da menina, teria agarrado a criança à força e chegado a apalpar as partes íntimas dela, tentando despi-la das roupas. Mas, a vítima teria conseguido fugir do agressor e, ao chegar em casa, relatou o ocorrido ao pai.

A Polícia foi acionada. E, a partir das características do agressor dada pela garota, o pai da vítima desconfiou do filho de um vizinho dele. Uma guarnição da Polícia Militar se dirigiu, então, até uma chácara onde o suspeito morava, no final da manhã. Ao abordarem Renato, os policiais encontraram nos bolsos do homem três objetos de madeira semelhantes ao órgão genital masculino, um preservativo intacto e doces. O homem disse aos policiais ser bissexual e que o uso dos objetos é pessoal.

Renato disse que não havia saído de casa. Mas, ao ser questionado sobre ter sido visto saindo do matagal, o suspeito afirmou que estava vendo o matagal, por ter sido contratado para o serviço de roçagem dessa área. No entanto, a menina, ao observar uma foto do suspeito tirada pelos policiais, disse que teria sido Renato o autor da tentativa de estupro. Em sequência, o homem foi conduzido para a Delegacia de Polícia para apresentação, permanecendo sob o poder da Justiça.

Em Parauapebas

Ainda no sábado, quatro horas depois da primeira ocorrência, foi registrado um caso de suspeita de violação contra uma adolescente de 16 anos, desta feita, no município de Parauapebas, na rua Iaunde, no bairro Vila. O suspeito de ter praticado esse crime é Jucimar Silva Santos. Ele conseguiu fugir do local.

Policiais militares em ronda foram acionados para verificar uma denúncia de estupro contra uma adolescente, e, após se deslocarem até o local indicado pelos denunciantes para prender o suspeito, receberam de familiares do homem a informação de que ele havia saído daquele perímetro da cidade.

Apesar de ter feito rondas pela região, os policiais não conseguiram prender o suspeito. A vítima, juntamente com uma irmã, foi levada para a Delegacia de Polícia, para os procedimentos necessários.

A Reportagem Integrada do Grupo Liberal levanta mais informações sobre essas ocorrências.