Policial penal é socorrido após ser encontrado dopado em Baião

O policial penal Manoel do Rosário, 51 anos, foi encontrado dopado, nesta quinta-feira (31), na avenida Antônio Baião, perto de um banco de Baião, município no nordeste do Pará. Nas redes sociais, mensagens estão sendo compartilhadas de que ele estaria em uma festa da cidade e, supostamente, teria sido atraído para uma casinha por uma mulher, que até o momento, não foi identificada. Para redação integrada de O Liberal, a Polícia Militar confirmou que a arma de Manoel foi levada pelos suspeitos. O caso foi registrado na Delegacia de Baião e ninguém foi preso.

Segundo a Polícia Civil, a vítima foi resgatada com vida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhada ao hospital do município. O estado de saúde dele não foi revelado. Manoel foi reconhecido como agente da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap), porque uma carteira funcional estava com ele na hora do resgate.

Em um aplicativo de mensagens instantâneas, áudio a respeito do ocorrido dizem que Manoel foi localizado sem nenhuma roupa. “(...) Uma mulher passou e me avisou que tinha um homem jogado aí (área de mata). Levaram o celular dele. Tem um distintivo da polícia na carteira dele”, diz um homem.

A redação integrada de O Liberal solicitou mais detalhes do caso à Polícia Civil e aguarda retorno.