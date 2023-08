Dupla em moto executa homem a tiros em praça de Medicilândia

Marcos Antônio Pereira Fernandes, 32 anos, foi morto a tiros na madrugada desta quinta-feira (31), na Praça Municipal de Medicilândia. Moradores da área disseram à polícia que dois homens em uma moto teriam cometido o crime. Até a última atualização desta matéria, porém, nenhum dos suspeitos tinha sido preso. As motivações para o homicídio e os autores serão objeto de investigação da Polícia Civil.

Segundo o relatório policial, por volta das quatro horas da madrugada uma guarnição do 16º Batalhão, responsável pelo policiamento na região, foi acionada para atender uma ocorrência de baleamento. O Serviço de Atendimento de Urgência (Samu) foi chamado e, já no local, os socorristas constataram que a vítima já estava morta. A cena do crime foi preservada pela PM até a chegada da Polícia Civil e da Polícia Científica.

Além das informações sobre as circunstâncias do crime, as testemunhas relataram aos militares que os suspeitos vestiam calça jeans, camisa presa, juntamente com capuz e capacete, para evitar que fossem identificados. A dupla fugiu após o crime e até o momento não há informações de que os autores tenham sido localizados ou presos. A redação integrada de O Liberal solicitou mais detalhes do caso à PC e aguarda retorno.