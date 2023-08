Corpo de homem com marcas de tiro é encontrado em Redenção

O cadáver de um homem ainda não identificado foi encontrado, na manhã desta quinta-feira (31), na vicinal Itupiacanga, que fica na zona rural de Redenção, município no sudeste do Pará. Segundo a Polícia Militar, o corpo apresentava marcas de tiros, mas, somente as investigações, a cargo da Polícia Civil, devem revelar a autoria e as motivações para o crime.

De acordo com o relato policial, o Núcleo Integrado de Operação (Niop) acionou uma guarnição do 7º Batalhão de Polícia Militar (7º BPM) para atender a ocorrência, por volta das 8h30. No endereço, os policiais encontraram o cadáver que vestia um boné vermelho, uma camisa longa verde, uma calça cor de vinho e um tênis escuro. Apesar de não trazer nenhum documento de identificação, o homem tinha a tatuagem de um palhaço em uma das mãos.

A PM preservou a cena do crime até a chegada dos peritos. Uma espingarda encontrada no local pode ter sido utilizada para assassinar a vítima. Essa informação, no entanto, só será confirmada após o exame necroscópico, que serve para determinar a causa da morte.

Até às 16h51 desta quinta (31), a Polícia Civil informou à redação integrada de O Liberal que a vítima não tinha sido identificada e disse, também, que equipes da delegacia de Redenção trabalham para identificar os envolvidos no crime.